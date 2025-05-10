Лидеры ЕС прибыли в Украину — детали

Лидеры стран ЕС в Украине. Фото: Суспільне

В субботу, 10 мая, лидеры Германии, Франции, Великобритании и Польши прибыли с визитом в Киев. Известно, что среди них — Эмманюэль Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Дональд Туск.

Об этом информируют Новини.LIVE.

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В субботу, 10 мая, в Украину приехали лидеры стран ЕС. В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер и глава польского правительства Дональд Туск.

О том, что лидеры едут в Украину, лидер Франции сообщал в соцсети X.

"В пути в Киев. Для Украины, для Европы", — написал Макрон.

Также о визите в Украину написал канцлер Германии Фридрих Мерц.

"На пути в Киев. Украина может на нас положиться", — отметил Мерц в соцсети X.

Напомним, что ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что 10 мая в Киев приедут лидеры Германии, Франции, Великобритании и Польши. Он отметил, что это может стать значительным дипломатическим сигналом на фоне пропагандистских мероприятий Путина.

Кроме того, 9 мая, Владимир Зеленский анонсировал встречи с партнерами 10 мая.