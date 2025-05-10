Ермак рассказал детали визита лидеров ЕС в Украину

В ОП объяснили цель визита лидеров ЕС в Украину
В субботу, 10 мая, лидеры Германии, Франции, Великобритании и Польши прибыли в Украину. В Офисе президента Украины рассказали подробности относительно цели визита.
Об этом сообщил руководитель ОПУ Андрей Ермак.
Лидеры ЕС в Украине — Ермак назвал цель
"Рады приветствовать в Киеве коалицию решительных. В столицу Украины уже прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши — Кир Стармер и Дональд Туск", — отметил Ермак.
А также добавил, что будет много работы и немало тем для обсуждения. Ведь, как отметил руководитель ОПУ, "надо завершать эту войну справедливым миром. Нужно заставить Москву пойти на прекращение огня".
Ранее мы писали, что 10 мая лидеры стран Европейского Союза прибыли в Киев.
Кроме того, 9 мая Владимир Зеленский анонсировал встречи с партнерами в субботу, 10 мая.
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