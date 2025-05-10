Ермак рассказал детали визита лидеров ЕС в Украину

Руководитель ОПУ Андрей Ермак и президент Франции Эмманюэль Макрон в Киеве. Фото: Ермак/Telegram

В субботу, 10 мая, лидеры Германии, Франции, Великобритании и Польши прибыли в Украину. В Офисе президента Украины рассказали подробности относительно цели визита.

Об этом сообщил руководитель ОПУ Андрей Ермак.

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"Рады приветствовать в Киеве коалицию решительных. В столицу Украины уже прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши — Кир Стармер и Дональд Туск", — отметил Ермак.

Ермак и лидеры ЕС в Украине. Фото: ОПУ

А также добавил, что будет много работы и немало тем для обсуждения. Ведь, как отметил руководитель ОПУ, "надо завершать эту войну справедливым миром. Нужно заставить Москву пойти на прекращение огня".

Ермак и лидеры ЕС в Украине. Фото: ОПУ

Ранее мы писали, что 10 мая лидеры стран Европейского Союза прибыли в Киев.

Кроме того, 9 мая Владимир Зеленский анонсировал встречи с партнерами в субботу, 10 мая.