В Киеве лидеры ЕС почтили память павших воинов

Президент Украины и первая леди вместе с лидерами ЕС на Майдане Независимости. Фото: Суспільне

В субботу, 10 мая, президент Украины Владимир Зеленский вместе с лидерами ЕС почтили память павших воинов ВСУ. Они приняли участие в церемонии возложения лампадок к Народному мемориалу погибших защитников Украины в полномасштабной войне России против Украины.

Об этом информируют Новини.LIVE.

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Лидеры ЕС почтили память павших воинов ВСУ

В субботу, 10 мая, лидеры Германии, Франции, Великобритании и Польши прибыли с визитом в Киев. Известно, что среди них — Эмманюэль Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Дональд Туск.

Лидеры ЕС на Майдане Независимости в Киеве. Фото: Суспільне

Лидеры стран ЕС уже встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской. Все вместе они посетили Майдан Независимости, где почтили героев, погибших во время полномасштабной войны России против Украины.

Чиновники приняли участие в церемонии возложения лампадок к Народному мемориалу погибших защитников Украины в российско-украинской войне.

Лидеры ЕС на Майдане Независимости в Киеве. Фото: Суспільне

Ранее мы информировали, что в субботу, 10 мая, лидеры стран Европейского Союза прибыли в Киев.

Впоследствии в Офисе президента Украины рассказали подробности о цели визита лидеров ЕС в Украину 10 мая.