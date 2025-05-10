С 12 мая должно начаться прекращение огня, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Украина готова к 30-дневному режиму тишины, который может начаться уже в понедельник, 12 мая. Это должно быть всеобъемлющее и безусловное прекращение огня на земле, суше и в воздухе.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после встречи представителей "Коалиции решительных" в Киеве.

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Прекращение огня

Зеленский отметил, что целью является всеобъемлющее и безусловное прекращение огня на суше, в воздухе и на море, которое продлится не менее 30 дней. Это должно дать шанс дипломатии, создать основу для содержательного переговорного процесса и определения будущих политических, безопасностных и гуманитарных параметров мира.

"Мы договорились, что с понедельника 12 мая должно начаться полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Вместе требуем этого от России. Мы знаем, что нас поддерживают в этом Соединенные Штаты Америки. Безусловное прекращение огня означает без всяких условий", — сказал Президент.

Глава государства предостерег, что любая попытка Кремля выдвинуть условия — это сознательное затягивание войны. Контроль за соблюдением режима тишины, по словам Зеленского, возможен в координации с США.

"Попытка выдвинуть любые условия является свидетельством намерения затянуть войну и сорвать дипломатию. Прекращение огня должно быть всеобъемлющим — воздухе, на море и на суше. Обеспечить мониторинг прекращения огня возможно в координации с Соединенными Штатами Америки — это действительно реалистично. Прекращение огня должно длиться 30 дней, чтобы дать реальный шанс дипломатии. В течение этого времени работа будет сосредоточена на определении безопасности политических и гуманитарных основ мира", — говорит украинский лидер.

Зеленски напомнил, что США были первыми, кто еще 11 марта во время встречи в Саудовской Аравии предложил режим прекращения огня.

"Мы договорились, что четким приоритетом является укрепление сил обороны и безопасности Украины, как главной гарантией суверенитета и безопасности Украины. Ключевым элементом гарантии безопасности также должен стать контингент поддержки. Если Россия откажется от полного и безусловного прекращения огня, должны быть применены санкции, усилены санкции против ее энергетического сектора и банковской системы", — подытожил глава государства.

Напомним, 10 мая в Киеве состоялось заседание "Коалиции желающих". В ней приняли участие европейские лидеры. Кроме того, политики почтили память павших воинов ВСУ в полномасштабной войне.