Санкций против России — ЕС готовит новый пакет ограничений

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Европейский Союз готовит уже 17-й пакет санкций против России, если она не согласится на 30-дневное перемирие. Они будут направлены на энергетический и банковский сектор.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 10 мая, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Во время пресс-конференции после "Коалиции решительных" президент поделился деталями относительно санкций против РФ, которые могут ввести в случае несоблюдения тишины. Они будут направлены на энергетический и банковский сектор.

"Этот пакет будет скоординирован санкциями Великобритании, Норвегии и США. Мы приветствуем сегодняшний сигнал Канады по усилению санкций с их стороны", — пояснил Зеленский.

Кроме того, украинский президент с партнерами договорился продолжить работу над эффективным использованием замороженных активов России.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что режим тишины может начаться уже с 12 мая. Украина готова полностью прекратить огонь.

В то же время в России нагло отреагировали на такое условие. У Путина заявили, что Москва не боится санкций и знает, что в таких случаях делать.