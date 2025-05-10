Перемирие Украины и РФ — Стармер и Макрон отвергли условия РФ

Премьер-министр Британии Кир Стармер. Фото: Новини.LIVE

В России заявили, что согласятся на 30-дневное перемирие, если западные партнеры не будут поставлять Украине оружие. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отвергли такие условия и пригрозили РФ санкциями в случае отказа.

Об этом европейские лидеры заявили во время заседания "коалиции решительных", передает корреспондент Новини.LIVE.

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"Коалиция решительных" 10 апреля постановила, что Украина и партнеры настаивают на безусловном прекращении огня. Данное решение поддержало 30 стран партнеров, включая США.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков поставил свои условия для 30-дневного перемирия. В России хотят, чтобы западные партнеры прекратили поставлять оружие Украине во время этого перемирия. Кир Стармер и Эммануэль Макрон отвергли любые предложения Москвы и заявили, что не будут принимать во внимание никаких условий РФ. По словам лидеров, если в Кремле не будут придерживаться режима тишины, против России введут новые санкции.

"За последние несколько часов Путин выдвинул условия прекращения огня, а мы настаиваем на безусловном прекращении огня. Мы отвергаем любые предложения дополнительных условий. Россия должна сесть за стол для обсуждения 30-дневного прекращения огня. Или они подвергнутся санкциям, если этого не произойдет. В этом мы едины и мы хотим, чтобы это прозвучало четко, именно этому посвящено заседание этой коалиции", — заявил премьер Британии.

Он добавил, что предложение о прекращении огня на 30 дней на переговорном столе и это один из ключевых пунктов обсуждения на встрече "коалиции желающих".

В то же время президент Франции разделяет мнение Стармера и заявил, что не может быть никаких предварительных условий для перемирия Украины и России.

Напомним, в России заявили, что не боятся санкций, которые ЕС угрожает наложить в случае несогласия на прекращение огня. У Путина заявили, что "уже привыкли к ограничениям".

В то же время Кит Келлог заявил, что эту войну нужно завершить немедленно, ведь это самый длинный конфликт после Второй мировой.