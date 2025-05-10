Перемир'я в Україні — Кіт Келлог зробив заяву та згадав Другу світову

Кіт Келлог та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що безумовне припинення вогню просто необхідне. За його словами, це розпочне процес завершення війни.

Про це Кіт Келлог написав у своєму Х (Twitter) 10 травня.

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"Всеохопне припинення вогню на 30 днів розпочне процес завершення найбільшої та найдовшої війни в Європі з часів Другої світової війни", — написав Келлог.

Він додав, що Дональд Трамп неодноразово закликав припинити вбивства "вже зараз".

Скриншот допису Кіта Келлога

Нагадаємо, раніше Кіт Келлог назвав головну перешкоду для припинення вогню в Україні. Він вважає, що все затягує Путін.

Водночас Дональд Трамп 5 травня повідомляв, що Росія та Україна вже готові до перемир'я. На його думку, Москва, з нинішньою ціною на нафту може на це піти.