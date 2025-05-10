Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Келлог зробив заяву про 30-денне перемир'я — на що звернув увагу arrow

Келлог зробив заяву про 30-денне перемир'я — на що звернув увагу

10 травня 2025 16:34
Карина Приходько - Редактор
Перемир'я в Україні — Кіт Келлог зробив заяву та згадав Другу світову
Кіт Келлог та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter
Карина Приходько - Редактор

Спецпредставник президента США з питань України та Росії  Кіт Келлог заявив, що безумовне припинення вогню просто необхідне. За його словами, це розпочне процес завершення війни.

Про це Кіт Келлог написав у своєму Х (Twitter) 10 травня.

Реклама
Читайте також:

Заява Келлога про перемир'я

"Всеохопне припинення вогню на 30 днів розпочне процес завершення найбільшої та найдовшої війни в Європі з часів Другої світової війни", — написав Келлог.

Він додав, що Дональд Трамп неодноразово закликав припинити вбивства "вже зараз". 

Перемир'я в Україні на 30 днів
Скриншот допису Кіта Келлога

Нагадаємо, раніше Кіт Келлог назвав головну перешкоду для припинення вогню в Україні. Він вважає, що все затягує Путін. 

Водночас Дональд Трамп 5 травня повідомляв, що Росія та Україна вже готові до перемир'я. На його думку, Москва, з нинішньою ціною на нафту може на це піти. 

США перемир'я війна в Україні Росія Кіт Келлог
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама