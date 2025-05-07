Келлог вважає Путіна перешкодою до закінчення війни в Україні

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог. Фото: Reuters

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог вважає, що наразі головною перешкодою до припинення вогню та перемир'я є російський диктатор Володимир Путін. Адже українська сторона погодилася на всеосяжне перемир'я з Росією, яке було запропоноване Штатами.

Про це Келлог заявив в ефірі Fox News.

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Спецпредставник США наголосив, що українська сторона погодилася на всеосяжне перемир'я на землі, на воді та в небі, на 30 днів, яке може бути продовжено.

"Вони (українці. — Ред.) хочуть цього сьогодні. Ми повернулися з Лондона два тижні тому, ми спілкувалися з "Коаліцією рішучих", яку очолюють британці, французи й німці, що вони готові до цього всеосяжного перемир'я, з безліччю умов. І українці на це згодні", — заявив Келлог.

Зокрема, він додав, наразі не всі умови подобаються Україні, але "ми виходимо на те, що це шлях, яким треба рухатися".

Спецпредставник США вважає, що сторони "близькі" до можливого перемир'я. Однак ключовою перешкодою на шляху до припинення вогню, за його словами, є Путін.

"Я думаю, ми близькі. Єдина людина, яка може принести результат — це президент Трамп. Але якщо Путін погодиться. Я думаю, прямо зараз, нашою перешкодою на шляху до прогресу є президент Росії, який не погоджується", — сказав Келлог.

Нагадаємо, що нещодавно Трамп сказав, що Україна та РФ готові до угоди щодо припинення вогню.

Крім того, лідер США провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо його участі в припиненні вогню в Україні.