Кэллог считает Путина препятствием к окончанию войны в Украине

Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог. Фото: Reuters

Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог считает, что сейчас главным препятствием к прекращению огня и перемирию является российский диктатор Владимир Путин. Ведь украинская сторона согласилась на всеобъемлющее перемирие с Россией, которое было предложено Штатами.

Об этом Келлог заявил в эфире Fox News.

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Спецпредставитель США подчеркнул, что украинская сторона согласилась на всеобъемлющее перемирие на земле, на воде и в небе, на 30 дней, которое может быть продлено.

"Они (украинцы, — Ред.) хотят этого сегодня. Мы вернулись из Лондона две недели назад, мы общались с "Коалицией решительных", которую возглавляют британцы, французы и немцы, что они готовы к этому всеобъемлющему перемирию, с множеством условий. И украинцы на это согласны", — заявил Келлог.

В частности, он добавил, пока не все условия нравятся Украине, но "мы выходим на то, что это путь, по которому надо двигаться".

Спецпредставитель США считает, что стороны "близки" к возможному перемирию. Однако ключевым препятствием на пути к прекращению огня, по его словам, является Путин.

"Я думаю, мы близки. Единственный человек, который может принести результат — это президент Трамп. Но если Путин согласится. Я думаю, прямо сейчас, нашим препятствием на пути к прогрессу является президент России, который не соглашается", — сказал Келлог.

Напомним, что недавно Трамп сказал, что Украина и РФ готовы к соглашению о прекращении огня.

Кроме того, лидер США провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом относительно его участия в прекращении огня в Украине.