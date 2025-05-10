Перемирие в Украине — Кит Келлог сделал заявление и вспомнил Вторую мировую

Келлог сделал заявление о перемирии — на что обратил внимание
Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что безусловное прекращение огня просто необходимо. По его словам, это начнет процесс завершения войны.
Об этом Кит Келлог написал в своем Х (Twitter) 10 мая.
Заявление Келлога о перемирии
"Всеобъемлющее прекращение огня на 30 дней начнет процесс завершения крупнейшей и самой длинной войны в Европе со времен Второй мировой войны", — написал Келлог.
Он добавил, что Дональд Трамп неоднократно призывал прекратить убийства "уже сейчас".
Напомним, ранее Кит Келлог назвал главное препятствие для прекращения огня в Украине. Он считает, что все затягивает Путин.
В то же время Дональд Трамп 5 мая сообщал, что Россия и Украина уже готовы к перемирию. По его мнению, Москва, с нынешней ценой на нефть может на это пойти.
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