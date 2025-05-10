Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Carl Court

У суботу, 10 травня, під час візиту до Києва прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав до повного та безумовного 30-денного припинення вогню між Росією та Україною. Це слугуватиме першим кроком для мирних переговорів.

Свою заяву політик опублікував у соцмережі Х.

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Стармер зазначив, що до Києва він прибув з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

За словами глави британського уряду, кожен крок у напрямку перемир’я — це крок до справедливого і тривалого миру, а також внесок у безпеку та процвітання не лише України, а й Великої Британії.

"Росія повинна погодитися на повне та безумовне 30-денне припинення вогню, щоб створити простір для переговорів про справедливий та тривалий мир в Україні. Кожен наш крок у цьому напрямку – це ще один крок до безпеки та процвітання у Великій Британії", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Стармера у Х

Нагадаємо, 10 травня лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі прибули з візитом до Києва. Вони разом із Президентом України Володимиром Зеленським вшанували пам'ять полеглих воїнів ЗСУ.