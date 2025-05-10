Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: Carl Court

В субботу, 10 мая, во время визита в Киев премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал к полному и безусловному 30-дневному прекращению огня между Россией и Украиной. Это будет служить первым шагом для мирных переговоров.

Свое заявление политик опубликовал в соцсети Х.

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Стармер отметил, что в Киев он прибыл с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

По словам главы британского правительства, каждый шаг в направлении перемирия — это шаг к справедливому и длительному миру, а также вклад в безопасность и процветание не только Украины, но и Великобритании.

"Россия должна согласиться на полное и безусловное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и длительном мире в Украине. Каждый наш шаг в этом направлении — это еще один шаг к безопасности и процветанию в Великобритании", — говорится в сообщении.

Сообщение Стармера в Х

Напомним, 10 мая лидеры Германии, Франции, Великобритании и Польши прибыли с визитом в Киев. Они вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским почтили память павших воинов ВСУ.