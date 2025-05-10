Макрон сказал, что является лучшей гарантией безопасности для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото скриншот из видео

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи "Коалиции желающих" назвал лучшую гарантию безопасности для Украины. По его мнению, это мощная украинская армия.

Соответствующее видео с заявлением Макрона опубликовал президент Владимир Зеленский в Facebook 10 мая.

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Лучшая гарантия безопасности для Украины.

"ВСУ героически сопротивляются врагу, и наша поддержка их сохранится, потому что мощная украинская армия — лучшая гарантия безопасности", — подчеркнул Макрон.

Он также отметил, что партнерам Украины нужно обеспечить надлежащее финансирование пакетов помощи для нашей страны.

Кроме того, лидер Франции добавил, что длительный мир требует международных гарантий безопасности, поэтому он с другими лидерами укрепляют коалицию и готовят предложение по формированию контингента.

Напомним, ранее Макрон и Стармер отвергли условия РФ по перемирию. Они пригрозили Кремлю новыми санкциями.

Кроме того, Макрон сделал новое заявление относительно военного контингента в Украине. По его словам, сейчас работают над его созданием.