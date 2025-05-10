Украина готова к переговорам с Россией после прекращения огня, — СМИ

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Украина выразила готовность к прямым переговорам с Россией по завершению войны. Однако это возможно, если будет достигнута договоренность о прекращении огня.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в субботу, 10 мая.

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Переговоры с Россией

Лидеры стран ЕС, которые прибыли в Киев для заседания "Коалиции желающих", вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским провели телефонный разговор с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Глава МИД Андрей Сибига отметил, что Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная с 12 мая.

Источники издания отмечают, что Зеленский и европейские лидеры сказали Трампу, что если будет достигнута договоренность о прекращении огня, Украина готова начать прямые мирные переговоры с РФ.

"Трамп, кажется, был доволен тем, что Украина согласилась на прекращение огня и прямые переговоры с Россией", — сказал один источник.

Напомним, Зеленский отметил, что прекращение огня на 30 дней даст шанс дипломатии по завершению войны.

А лидер Франции Эмманюэль Макрон отметил, что мощная украинская армия — это лучшая гарантия безопасности для Киева.