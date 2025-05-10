Зустріч лідерів Коаліції охочих у Києві 10 травня — що заявили

Лідери країн ЄС та Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/ermaka2022

У Києві у суботу, 10 травня, відбулася зустріч "Коаліції охочих", на яку прибули Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер та премʼєр Польщі Дональд Туск. Лідери зробили декілька важливих заяв.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Що заявили лідери на зустрічі "Коаліції охочих"

На засіданні лідери постановили, що Україна та її партнери наполягають на безумовному припиненні вогню, 30-денному перемирʼї уже з понеділка. Рішення було підтримано не лише ініціаторами "Коаліції охочих", а й ще 30 країнами-партнерами, які входять до її складу.

Воно було фіналізовано із Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Крім того, лідери заявили, якщо Росія не погодиться на це перемирʼя, то її чекають дуже суворі санкції, зокрема енергетичного та банківського секторів.

Припинення бойових дій повинне розпочатися без будь-яких умов.

Відомо, що моніторити підтримання та виконання Росією безумовного 30-денного перемирʼя будуть Сполучені Штати разом із українськими партнерами. Опісля розпочнеться дипломатичний шлях щодо закінчення війни, зокрема будуть визначатися:

головні умови;

лінії розмежування;

рішення щодо розміщення військового контингенту в Україні.

Нагадаємо, 10 травня лідери країн ЄС та Президент України Володимир Зеленський провели розмову з Трампом.

Крім того, напередодні поїздки до Києва лідери зробили важливу заяву щодо припинення війни в Україні та тиску на Росію.