Лідери країн ЄС та Зеленський провели розмову з Трампом — деталі

Лідери країн ЄС та Президент України Володимир Зеленський. Фото: x.com/andrii_sybiha

Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, премʼєр Польщі Дональд Туск та український лідер Володимир Зеленський у суботу, 10 травня, провели розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі Х.

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Розмова з Трампом

"Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели конструктивну телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом щодо мирних зусиль", — наголосив Сибіга.

За його словами, Україна та всі союзники висловили готовність до повного безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи з понеділка, 12 травня.

Міністр наголосив, що у разі згоди Росії та за умови ефективного моніторингу, стале припинення вогню та заходи з розбудови можуть стати основою для початку мирних переговорів.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Що кажуть в ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував фото лідерів країн ЄС та Володимира Зеленського.

"Історичні моменти", — наголосив він.

Лідери країн ЄС та Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/ermaka2022

Нагадаємо, напередодні візиту до Києва Макрон, Мерц, Стармер та Туск зробили важливу заяву щодо війни в Україні.

А Єрмак зазначив, що в Києві буде багато роботи та чимало тем для обговорення з лідерами країн ЄС.