Лідери Франції, Німеччини, Британії та Польщі зробили заяву перед візитом до України

Кір Стармер, Емманюель Макрон та Фрідріх Мерц. Фото: Stefan Rousseau/Pool via REUTERS

Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер та премʼєр Польщі Дональд Туск зробили заяву напередодні візиту до Києва. Зокрема, вони запевнили у збільшенні підтримки України.

Про це йдеться в заяві на сайті британського уряду.

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Що заявили лідери

"Ми, лідери Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії, стоятимемо в Києві в солідарності з Україною проти варварської та незаконної повномасштабної агресії Росії. Ми повторюємо нашу підтримку закликам президента Трампа до мирної угоди та закликаємо Росію припинити перешкоджати зусиллям із забезпечення тривалого миру", — йдеться у заяві.

Лідери разом із Сполученими Штатами Америки закликали Росію погодитися на 30-денне припинення вогню, аби створити простір для переговорів щодо миру.

Очільники Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії висловили готовність якнайшвидше сприяти початку мирних переговорів, обговорити практичні механізми запровадження режиму припинення вогню та розпочати підготовку до укладення повноцінної мирної угоди.

Вони наголосили, що кровопролиття має припинитися, РФ повинна зупинити своє незаконне вторгнення, а Україна — мати змогу розвиватися як безпечна, захищена й суверенна держава в межах міжнародно визнаних кордонів на багато поколінь уперед.

За словами лідерів, вони продовжать нарощувати підтримку України та посилювати тиск на російську воєнну машину.

Нагадаємо, у Києві стартувало засідання "Коаліції охочих", до якого приєдналися й лідери європейських держав.

Раніше Макрон назвав мету візиту до України. За його словами, "історія спостерігає за ними".