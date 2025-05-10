Лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши сделали заявление перед визитом в Украину

Лидеры стран ЕС сделали важное заявление накануне визита в Киев
Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск сделали заявление накануне визита в Киев. В частности, они заверили в увеличении поддержки Украины.
Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.
Что заявили лидеры
"Мы, лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании, будем стоять в Киеве в солидарности с Украиной против варварской и незаконной полномасштабной агрессии России. Мы повторяем нашу поддержку призывам президента Трампа к мирному соглашению и призываем Россию прекратить препятствовать усилиям по обеспечению прочного мира", — говорится в заявлении.
Лидеры вместе с Соединенными Штатами Америки призвали Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров по миру.
Лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании выразили готовность как можно быстрее способствовать началу мирных переговоров, обсудить практические механизмы введения режима прекращения огня и начать подготовку к заключению полноценного мирного соглашения.
Они подчеркнули, что кровопролитие должно прекратиться, РФ должна остановить свое незаконное вторжение, а Украина — иметь возможность развиваться как безопасное, защищенное и суверенное государство в пределах международно признанных границ на многие поколения вперед.
По словам лидеров, они продолжат наращивать поддержку Украины и усиливать давление на российскую военную машину.
Напомним, в Киеве стартовало заседание "Коалиции желающих", к которому присоединились и лидеры европейских государств.
Ранее Макрон назвал цель визита в Украину. По его словам, "история наблюдает за ними".
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