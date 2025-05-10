Лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши сделали заявление перед визитом в Украину

Кир Стармер, Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц. Фото: Stefan Rousseau/Pool via REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск сделали заявление накануне визита в Киев. В частности, они заверили в увеличении поддержки Украины.

Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

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Что заявили лидеры

"Мы, лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании, будем стоять в Киеве в солидарности с Украиной против варварской и незаконной полномасштабной агрессии России. Мы повторяем нашу поддержку призывам президента Трампа к мирному соглашению и призываем Россию прекратить препятствовать усилиям по обеспечению прочного мира", — говорится в заявлении.

Лидеры вместе с Соединенными Штатами Америки призвали Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров по миру.

Лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании выразили готовность как можно быстрее способствовать началу мирных переговоров, обсудить практические механизмы введения режима прекращения огня и начать подготовку к заключению полноценного мирного соглашения.

Они подчеркнули, что кровопролитие должно прекратиться, РФ должна остановить свое незаконное вторжение, а Украина — иметь возможность развиваться как безопасное, защищенное и суверенное государство в пределах международно признанных границ на многие поколения вперед.

По словам лидеров, они продолжат наращивать поддержку Украины и усиливать давление на российскую военную машину.

Напомним, в Киеве стартовало заседание "Коалиции желающих", к которому присоединились и лидеры европейских государств.

Ранее Макрон назвал цель визита в Украину. По его словам, "история наблюдает за ними".