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Макрон озвучив мету та плани під час візиту до України

10 травня 2025 10:08
Євтушенко Аліна - редактор
Макрон назвав мету візиту до України
Президент Франції Емманюель Макрон в Україні 10 травня. Фото: ОПУ
Євтушенко Аліна - редактор

Президент Франції Емманюель Макрон назвав мету візиту до України у суботу, 10 травня. Також лідер Франції поділився планами та озвучив три послання.

Про це Макрон повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.

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"Повернувшись до Києва, моя перша думка — про українців. Понад три роки ви чините опір із гідною захоплення мужністю. За свою землю. За свою свободу. За Європу. Тому що так, на кону безпека нашого континенту", — зазначив лідер Франції.

Також він додав, що перед обличчям російської агресії відповідь має бути колективною: "Ми здійснюємо цю поїздку разом з Німеччиною, Польщею та Великою Британією".

Макрон Київ
Президент Франції Емманюель Макрон в Україні 10 травня. Фото: ОПУ

Президент Франції також сказав, що має три послання:

  • "По-перше, мир. Справедливий і тривалий мир починається з повного і безумовного припинення вогню. Це пропозиція, яку ми висунули разом зі Сполученими Штатами. Україна прийняла її 11 березня. Росія, з іншого боку, вагається, ставить умови, тягне час і продовжує свою загарбницьку війну", — сказав Макрон.

А також наголосив, що "якщо Москва продовжуватиме блокування, ми посилимо тиск, як європейці й в тісній координації зі Сполученими Штатами".

Макрон зазначив, що лідери ЄС вітають заклик президента Трампа зробити цей крок.

"У нашій єдності — наша сила. У цьому також полягає сенс цієї поїздки: ми всі хочемо миру", — сказав президент.

  • "По-друге, суверенітет. Мирна угода, яка буде побудована, повинна гарантувати його безпеку", —  сказав лідер Франції.

А також додав, що це те, над чим тривала робота на зустрічах у Парижі, Лондоні та сьогодні в Києві: "Ми рухаємося вперед разом".

  • "Нарешті, про майбутнє. Україна бореться за свій народ, але також і за європейський ідеал, в який ми віримо. Вільна, сильна, процвітаюча та європейська Україна — це наш горизонт", — зазначив Макрон.

А також зауважив, що історія спостерігає за нами.

Макрон Київ
Президент Франції Емманюель Макрон в Україні 10 травня. Фото: ОПУ

Нагадаємо, що 10 травня лідери країн Європейського Союзу прибули до Києва.

Згодом в Офісі президента України розповіли подробиці щодо мети візиту лідерів ЄС до України 10 травня.

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