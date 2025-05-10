Президент Франции Эмманюэль Макрон в Украине 10 мая. Фото: ОПУ

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал цель визита в Украину в субботу, 10 мая. Также лидер Франции поделился планами и озвучил три послания.

Об этом Макрон сообщил на своей странице в соцсети X.

Реклама

Читайте также:

Макрон находится в Украине — какова цель визита

"Вернувшись в Киев, моя первая мысль — об украинцах. Более трех лет вы сопротивляетесь с достойным восхищения мужеством. За свою землю. За свою свободу. За Европу. Потому что да, на кону безопасность нашего континента", — отметил лидер Франции.

Также он добавил, что перед лицом российской агрессии ответ должен быть коллективным: "Мы осуществляем эту поездку вместе с Германией, Польшей и Великобританией".

Президент Франции Эмманюэль Макрон в Украине 10 мая. Фото: ОПУ

Президент Франции также сказал, что имеет три послания:

"Во-первых, мир. Справедливый и длительный мир начинается с полного и безусловного прекращения огня. Это предложение, которое мы выдвинули вместе с Соединенными Штатами. Украина приняла его 11 марта. Россия, с другой стороны, колеблется, ставит условия, тянет время и продолжает свою захватническую войну", — сказал Макрон.

А также подчеркнул, что "если Москва будет продолжать блокирование, мы усилим давление, как европейцы и в тесной координации с Соединенными Штатами".

Макрон отметил, что лидеры ЕС приветствуют призыв президента Трампа сделать этот шаг.

"В нашем единстве — наша сила. В этом также заключается смысл этой поездки: мы все хотим мира", — сказал президент.

"Во-вторых, суверенитет. Мирное соглашение, которое будет построено, должно гарантировать его безопасность", — сказал лидер Франции.

А также добавил, что это то, над чем продолжалась работа на встречах в Париже, Лондоне и сегодня в Киеве: "Мы движемся вперед вместе".

"Наконец, о будущем. Украина борется за свой народ, но также и за европейский идеал, в который мы верим. Свободная, сильная, процветающая и европейская Украина — это наш горизонт", — отметил Макрон.

А также отметил, что история наблюдает за нами.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в Украине 10 мая. Фото: ОПУ

Напомним, что 10 мая лидеры стран Европейского Союза прибыли в Киев.

Впоследствии в Офисе президента Украины рассказали подробности о цели визита лидеров ЕС в Украину 10 мая.