Лидеры стран ЕС и Зеленский провели разговор с Трампом — детали

Зеленский с лидерами стран ЕС провели разговор с Трампом
Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Польши Дональд Туск и украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 10 мая, провели разговор с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х.
Разговор с Трампом
"После встречи "Коалиции желающих" в Киеве все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели конструктивный телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом относительно мирных усилий", — подчеркнул Сибига.
По его словам, Украина и все союзники выразили готовность к полному безусловному прекращению огня минимум на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая.
Министр подчеркнул, что в случае согласия России и при условии эффективного мониторинга, устойчивое прекращение огня и меры по развитию могут стать основой для начала мирных переговоров.
Что говорят в ОП
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал фото лидеров стран ЕС и Владимира Зеленского.
"Исторические моменты", — подчеркнул он.
Напомним, накануне визита в Киев Макрон, Мерц, Стармер и Туск сделали важное заявление относительно войны в Украине.
А Ермак отметил, что в Киеве будет много работы и немало тем для обсуждения с лидерами стран ЕС.
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