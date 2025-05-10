Лидеры стран ЕС и Зеленский провели разговор с Трампом — детали

Лидеры стран ЕС и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: x.com/andrii_sybiha

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Польши Дональд Туск и украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 10 мая, провели разговор с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

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Разговор с Трампом

"После встречи "Коалиции желающих" в Киеве все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели конструктивный телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом относительно мирных усилий", — подчеркнул Сибига.

По его словам, Украина и все союзники выразили готовность к полному безусловному прекращению огня минимум на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая.

Министр подчеркнул, что в случае согласия России и при условии эффективного мониторинга, устойчивое прекращение огня и меры по развитию могут стать основой для начала мирных переговоров.

Пост Сибиги. Фото: скриншот

Что говорят в ОП

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал фото лидеров стран ЕС и Владимира Зеленского.

"Исторические моменты", — подчеркнул он.

Лидеры стран ЕС и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/ermaka2022

Напомним, накануне визита в Киев Макрон, Мерц, Стармер и Туск сделали важное заявление относительно войны в Украине.

А Ермак отметил, что в Киеве будет много работы и немало тем для обсуждения с лидерами стран ЕС.