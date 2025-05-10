Встреча лидеров Коалиции желающих в Киеве 10 мая — что заявили

Лидеры стран ЕС и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/ermaka2022

В Киеве в субботу, 10 мая, состоялась встреча "Коалиции желающих", на которую прибыли Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск. Лидеры сделали несколько важных заявлений.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Что заявили лидеры на встрече "Коалиции желающих"

На заседании лидеры постановили, что Украина и ее партнеры настаивают на безусловном прекращении огня, 30-дневном перемирии уже с понедельника. Решение было поддержано не только инициаторами "Коалиции желающих", но и еще 30 странами-партнерами, которые входят в ее состав.

Оно было финализировано с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Кроме того, лидеры заявили, что если Россия не согласится на это перемирие, то ее ждут очень строгие санкции, в частности энергетического и банковского секторов.

Прекращение боевых действий должно начаться без каких-либо условий.

Известно, что мониторить поддержание и выполнение Россией безусловного 30-дневного перемирия будут Соединенные Штаты вместе с украинскими партнерами. После начнется дипломатический путь по окончанию войны, в частности будут определяться:

главные условия;

линии разграничения;

решение по размещению военного контингента в Украине.

Напомним, 10 мая лидеры стран ЕС и Президент Украины Владимир Зеленский провели разговор с Трампом.

Кроме того, накануне поездки в Киев лидеры сделали важное заявление о прекращении войны в Украине и давления на Россию.