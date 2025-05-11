Мирні переговори між Україною та Росією можливі лише після встановлення режиму припинення вогню, — Мерц

Мерц поставив Путіну умову щодо переговорів з Україною
Мирні переговори між Україною та Росією можливі лише після встановлення режиму припинення вогню. Київ одразу пого дився припинити вогонь, не висуваючи жодних вимог чи умов, проте кроків Москви у цьому напрямку недостатньо.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на платформі X у неділю, 11 травня.
Переговори між Україною та РФ
За словами Мерца, сигнал із Москви про нібито готовність до переговорів є позитивним, але недостатнім кроком.
"Ми очікуємо, що Москва зараз погодиться на припинення вогню. Це необхідно для початку справжнього діалогу. Переговори не можуть розпочатися, поки не замовкне зброя", — йдеться у повідомленні.
Канцлер наголосив, що Україна одразу погодилась припинити вогонь, не висуваючи жодних вимог чи умов.
"У Києві ми разом із партнерами закликали до безумовного 30-денного припинення вогню, аби створити простір для початку мирного діалогу. Україна одразу погодилась, не висуваючи жодних вимог чи умов", — підсумував Мерц.
Раніше глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Європа готова долучитися до мирного процесу врегулювання війни в Україні.
А спецпредставник США з питань України Кіт Келлог повідомив, що спершу між Росією та Україною має бути припинення вогню, а вже потім — мирні переговори.
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