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Мерц поставив Путіну умову щодо переговорів з Україною

11 травня 2025 19:07
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Мирні переговори між Україною та Росією можливі лише після встановлення режиму припинення вогню, — Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Eva Manez
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Мирні переговори між Україною та Росією можливі лише після встановлення режиму припинення вогню. Київ одразу пого   дився припинити вогонь, не висуваючи жодних вимог чи умов, проте кроків Москви у цьому напрямку недостатньо.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на платформі X у неділю, 11 травня.

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За словами Мерца, сигнал із Москви про нібито готовність до переговорів є позитивним, але недостатнім кроком.

"Ми очікуємо, що Москва зараз погодиться на припинення вогню. Це необхідно для початку справжнього діалогу. Переговори не можуть розпочатися, поки не замовкне зброя", — йдеться у повідомленні.

Канцлер наголосив, що Україна одразу погодилась припинити вогонь, не висуваючи жодних вимог чи умов.

"У Києві ми разом із партнерами закликали до безумовного 30-денного припинення вогню, аби створити простір для початку мирного діалогу. Україна одразу погодилась, не висуваючи жодних вимог чи умов", — підсумував Мерц.

Переговори з РФ
Повідомлення Мерца у Х

Раніше глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Європа готова долучитися до мирного процесу врегулювання війни в Україні.

А спецпредставник США з питань України Кіт Келлог повідомив, що спершу між Росією та Україною має бути припинення вогню, а вже потім — мирні переговори.

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