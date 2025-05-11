Європа готова долучитися до мирного процесу врегулювання війни в Україні — але є умова

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро. Фото: Jean-Noël Barrot/X

Європа готова долучитися до мирного процесу врегулювання війни в Україні. Проте ключовою умовою для початку переговорів є безумовне припинення вогню.

Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро в ефірі Radio France, коментуючи ініціативу Кремля щодо можливих переговорів між Україною та Росією у Стамбулі 15 травня.

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Барро назвав події 10 травня "історичним кроком" у напрямку встановлення миру, наголосивши, що саме заклик України, Європи та США до 30-денного режиму тиші став поштовхом до заяв Путіна про готовність до діалогу. Французький дипломат зазначив, що переговори можуть розпочатися вже з 15 травня — за умови припинення бойових дій.

"Ми не можемо вести перемовини під час обстрілів. Востаннє це вже траплялося — у Стамбулі 2022 року, і все завершилося трагедією в Бучі. Тепер, щоб уникнути повторення подібного, першочерговим має бути встановлення тиші", — підкреслив міністр.

Барро також нагадав, що в разі відмови Росії зупинити вогонь Захід готовий до подальшого посилення санкційного тиску. За його словами, вже накладені обмеження коштували Кремлю близько 400 мільярдів євро, що відповідає трирічному бюджету РФ на війну. Франція та союзники готові вжити нових заходів, якщо Москва не зробить кроків у бік миру.

Раніше спецпредставник США з питань України Кіт Келлог заявив, що спершу між Росією та Україною має бути припинення вогню, а вже потім — мирні переговори.

Своєю чергою президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив готовність провести переговори між Україною та Росією на турецькій території.