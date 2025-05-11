Европа готова присоединиться к мирному процессу урегулирования войны в Украине - но есть условие

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Фото: Jean-Noël Barrot/X

Европа готова присоединиться к мирному процессу урегулирования войны в Украине. Однако ключевым условием для начала переговоров является безусловное прекращение огня.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире Radio France, комментируя инициативу Кремля относительно возможных переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле 15 мая.

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Барро назвал события 10 мая "историческим шагом" в направлении установления мира, отметив, что именно призыв Украины, Европы и США к 30-дневному режиму тишины стал толчком к заявлениям Путина о готовности к диалогу. Французский дипломат отметил, что переговоры могут начаться уже с 15 мая — при условии прекращения боевых действий.

"Мы не можем вести переговоры во время обстрелов. В последний раз это уже случалось — в Стамбуле 2022 года, и все завершилось трагедией в Буче. Теперь, чтобы избежать повторения подобного, первоочередным должно быть установление тишины", — подчеркнул министр.

Барро также напомнил, что в случае отказа России остановить огонь, Запад готов к дальнейшему усилению санкционного давления. По его словам, уже наложенные ограничения стоили Кремлю около 400 миллиардов евро, что соответствует трехлетнему бюджету РФ на войну. Франция и союзники готовы принять новые меры, если Москва не сделает шагов в сторону мира.

Ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что сначала между Россией и Украиной должно быть прекращение огня, а уже потом - мирные переговоры.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность провести переговоры между Украиной и Россией на турецкой территории.