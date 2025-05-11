Переговори між Україною та Росією — Келлог заявив, що спочатку має бути припинення вогню

Cпецпредставник США з питань Росії та України Кіт Келлог. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Спершу між Росією та Україною має бути припинення вогню, а вже потім — мирні переговори. Саме такий підхід підтримує американський лідер Дональд Трамп.

Про це заявив спецпредставник США з питань України Кіт Келлог у соцмережі Х в неділю, 11 травня.

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Келлог прокоментував останні пропозиції російського диктатора Володимира Путіна щодо прямих переговорів з Україною, наголосивши на пріоритетності негайного припинення бойових дій.

"Як неодноразово наголошував президент Трамп: припиніть вбивства! Спершу — безумовне 30-денне припинення вогню, і лише потім — перехід до всеосяжних мирних переговорів. Не навпаки", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Келлога в Х

Нагадаємо, у ніч проти 11 травня російський диктатор Володимир Путін виступив із пропозицією поновити переговорний процес з Україною на основі стамбульських домовленостей 2022 року. Відновити діалог він хоче вже 15 травня.

Така ініціатива викликала реакцію президента Франції Емманюеля Макрона. Він наголосив, що переговори мають відбуватися лише після припинення бойових дій. Своєю чергою український лідер Володимир Зеленський підкреслив — будь-яке завершення війни має починатися з повного припинення вогню.

Згодом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив готовність провести переговори між Україною та Росією на турецькій території 15 травня.