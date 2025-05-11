Переговоры между Украиной и Россией — Келлог заявил, что сначала должно быть прекращение огня

Спецпредставитель США по вопросам России и Украины Кит Келлог. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Сначала между Россией и Украиной должно быть прекращение огня, а уже потом — мирные переговоры. Именно такой подход поддерживает американский лидер Дональд Трамп.

Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог в соцсети Х в воскресенье, 11 мая.

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Кэллог прокомментировал последние предложение российского диктатора Владимира Путина относительно прямых переговоров с Украиной, отметив приоритетность немедленного прекращения боевых действий.

"Как неоднократно подчеркивал президент Трамп: прекратите убийства! Сначала — безусловное 30-дневное прекращение огня, и только потом — переход к всеобъемлющим мирным переговорам. Не наоборот", — говорится в сообщении.

Сообщение Келлога в Х

Напомним, в ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин выступил с предложением возобновить переговорный процесс с Украиной на основе стамбульских договоренностей 2022 года. Возобновить диалог он хочет уже 15 мая.

Такая инициатива вызвала реакцию президента Франции Эмманюэля Макрона. Он отметил, что переговоры должны происходить только после прекращения боевых действий. В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул — любое завершение войны должно начинаться с полного прекращения огня.

Впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность провести переговоры между Украиной и Россией на турецкой территории 15 мая.