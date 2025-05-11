Мирные переговоры между Украиной и Россией возможны только после установления режима прекращения огня, — Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Eva Manez

Мирные переговоры между Украиной и Россией возможны только после установления режима прекращения огня. Киев сразу согласился прекратить огонь, не выдвигая никаких требований или условий, однако шагов Москвы в этом направлении недостаточно.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на платформе X в воскресенье, 11 мая.

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По словам Мерца, сигнал из Москвы о якобы готовности к переговорам является положительным, но недостаточным шагом.

"Мы ожидаем, что Москва сейчас согласится на прекращение огня. Это необходимо для начала настоящего диалога. Переговоры не могут начаться, пока не замолчит оружие", — говорится в сообщении.

Канцлер подчеркнул, что Украина сразу согласилась прекратить огонь, не выдвигая никаких требований или условий

"В Киеве мы вместе с партнерами призвали к безусловному 30-дневному прекращению огня, чтобы создать пространство для начала мирного диалога. Украина сразу согласилась, не выдвигая никаких требований или условий", — подытожил Мерц.

Сообщение Мерца в Х

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа готова присоединиться к мирному процессу урегулирования войны в Украине.

А спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог сообщил, что сначала между Россией и Украиной должно быть прекращение огня, а уже потом - мирные переговоры.