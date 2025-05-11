Мирные переговоры между Украиной и Россией возможны только после установления режима прекращения огня, — Мерц

Мерц поставил Путину условие относительно переговоров с Украиной
Мирные переговоры между Украиной и Россией возможны только после установления режима прекращения огня. Киев сразу согласился прекратить огонь, не выдвигая никаких требований или условий, однако шагов Москвы в этом направлении недостаточно.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на платформе X в воскресенье, 11 мая.
Переговоры между Украиной и РФ
По словам Мерца, сигнал из Москвы о якобы готовности к переговорам является положительным, но недостаточным шагом.
"Мы ожидаем, что Москва сейчас согласится на прекращение огня. Это необходимо для начала настоящего диалога. Переговоры не могут начаться, пока не замолчит оружие", — говорится в сообщении.
Канцлер подчеркнул, что Украина сразу согласилась прекратить огонь, не выдвигая никаких требований или условий
"В Киеве мы вместе с партнерами призвали к безусловному 30-дневному прекращению огня, чтобы создать пространство для начала мирного диалога. Украина сразу согласилась, не выдвигая никаких требований или условий", — подытожил Мерц.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа готова присоединиться к мирному процессу урегулирования войны в Украине.
А спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог сообщил, что сначала между Россией и Украиной должно быть прекращение огня, а уже потом - мирные переговоры.
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