Зеленский поедет на переговоры с Путиным даже без перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в конце этой недели намерен отправиться в Турцию, где ожидает личной встречи и переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Вероятно, Зеленский готов на встречу, даже если Россия так и не согласится на перемирие.

Об этом сообщает Axios.

Реклама

Читайте также:

Владимир Зеленский согласен на переговоры даже без перемирия

В медиа добавили, что если встреча таки состоится, это станет первым прямым контактом двух лидеров с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

"В субботу Зеленский и лидеры нескольких стран НАТО поговорили с Трампом по телефону и подчеркнули, что готовы к безусловному 30-дневному прекращению огня, начиная с понедельника. Во время 15-минутного разговора Зеленский и лидеры НАТО заявили Трампу, что в случае достижения договоренности о прекращении огня Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией. Путин ответил на условия позже тем же вечером. И хотя он не принял предложение о прекращении огня, он сказал, что готов начать прямые переговоры с Украиной в четверг", — говорится в статье Axios.

Напомним, 10 мая спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на предложение Украины о 30-дневном перемирии.

Вчера, 11 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился на проведение переговоров между Украиной и Россией 15 мая, которые должны пройти в Стамбуле.

Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц поставил условие России для переговоров. Известно, что Владимир Зеленский согласился на переговоры с Владимиром Путиным 15 мая.

Впрочем, Путин и дальше не отказывается от своих требований к Украине, в частности в политике в отношении НАТО и власти.