Перемир'я в Україні — у Росії відповіли на пропозицію

Речник Путіна Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ роздумує над пропозицією про припинення вогню. За його словами, Москва має свою думку з приводу цього.

Про це Дмитро Пєсков заявив в ефірі CNN.

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"Росія обміркує пропозицію про 30-денне припинення вогню, у Москви є своя позиція в питанні перемир'я", — сказав Пєсков.

Водночас він додав, що Росія нібито відкрита до діалогу щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні, але "тиснути на Москву марно".

Реакція Офісу Президента

Водночас заступник керівника Офісу Президента Ігор Брусило заявив, що станом на зараз Україна чекає відповідь від Росії щодо припинення вогню.

"Якщо Росія не погодиться на умови припинення вогню, лідери зможуть зібратися в тому ж форматі, в якому вони збиралися — провести відеоконференцію і вирішити, якими будуть наступні їхні кроки", — сказав він.

Нагадаємо, 10 травня Президент України Володимир Зеленський заявив, що режим тиші може розпочатися вже з 12 травня. Це має бути всеосяжне та безумовне припинення вогню на землі, суші та у повітрі.

Натомість в Росії заявили, що не бояться санкцій, які ЄС погрожує накласти в разі незгоди на припинення вогню. У Путіна заявили, що "вже звикли до обмежень".