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У Путина ответили на предложение о 30-дневном перемирии

10 мая 2025 19:52
Карина Приходько - Редактор
Перемирие в Украине — в России ответили на предложение
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Фото: росСМИ
Карина Приходько - Редактор

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ размышляет над предложением о прекращении огня. По его словам, Москва имеет свое мнение по поводу этого.

Об этом Дмитрий Песков заявил в эфире CNN.

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"Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня, у Москвы есть своя позиция в вопросе перемирия", — сказал Песков.

При этом он добавил, что Россия якобы открыта к диалогу по мирному урегулированию конфликта в Украине, но "давить на Москву бесполезно".

Реакция Офиса Президента

В то же время заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Брусило заявил, что по состоянию на сейчас Украина ждет ответ от России о прекращении огня.

"Если Россия не согласится на условия прекращения огня, лидеры смогут собраться в том же формате, в котором они собирались — провести видеоконференцию и решить, какими будут следующие их шаги", — сказал он.

Напомним, 10 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим тишины может начаться уже с 12 мая. Это должно быть всеобъемлющее и безусловное прекращение огня на земле, суше и в воздухе.

Зато в России заявили, что не боятся санкций, которые ЕС угрожает наложить в случае несогласия на прекращение огня. У Путина заявили, что "уже привыкли к ограничениям".

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