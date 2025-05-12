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Ермак ответил, будут ли переговоры без прекращения огня

12 мая 2025 10:35
Анастасия Постоенко - Редактор
Ермак заявил что Украина не согласится на переговоры без прекращения огня
Председатель ОПУ Андрей Ермак. Фото: ОПУ
Анастасия Постоенко - Редактор

Украина не готова начинать переговоры с Россией без предварительного согласия на прекращение боевых действий. Позиция останется неизменной даже в случае, если подход Кремля будет заключаться в первоочередности переговоров, а потом уже режим тишины, и это поддержат в США.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью для "РБК-Украина".

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"Главное слово здесь "если". Что такой формат означает для Украины, прекрасно известно. Мы это уже проходили. Но здесь есть другая сторона: что такой формат будет означать для США и Европы. Прежде всего, для региональной безопасности", — заявил Андрей Ермак.

По его мнению, Москва будет пытаться воспользоваться переговорным процессом как ширмой, чтобы выйти из-под санкционного давления.

"Этот формат обусловлен очевидным стремлением водить всех за нос. Хотят ли в Вашингтоне, чтобы Америку водили за нос? Хотят ли этого европейцы? Безусловно, нет", — сказал Ермак.

Ермак напомнил, что позиция Украины согласована с международными партнерами: сперва — прекращение огня, потом — переговоры. Эту последовательность, по его словам, поддерживают как в США, так и в Европе, о чем свидетельствуют все последние заявления по обе стороны Атлантики.

"Поэтому у нас с партнерами подход общий: сначала ceasefire потом переговоры. Это подтверждают и все последние заявления по обе стороны Атлантики", — подытожил глава Офиса президента Украины.

Напомним, медиа Axios заявило, что Владимир Зеленский якобы согласится на переговоры с Владимиром Путиным даже в случае отсутствия прекращения огня.

Тем временем сам Владимир Путин продолжает вести ту же риторику в отношении Украины, как и раньше. Он требует смены власти в Украине, отказ от НАТО и другие уступки.

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