Переговоры РФ и Украины в Турции — Трамп хочет приехать на встречу

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность поездки в Стамбул (Турция) 15 мая на переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина. Он считает, что этот разговор может дать "хороший результат".

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Трамп ожидает, что Путин приедет на встречу украинской и российской делегаций в Стамбуле 15 мая. Общаясь с прессой в Белом доме, президент США отметил, что переговоры могут принести "хорошие результаты".

Он добавил, что может прилететь в Стамбул во время своего турне по Ближнему Востоку, если "что-то произойдет".

Напомним, российский диктатор 11 мая заявил, что он отказывается от предложенного Западом 30-дневного перемирия с 12 мая. В то же время он предлагает возобновить прямые переговоры с Украиной без всяких условий.

В то же время Владимир Зеленский согласился на переговоры с Путиным и подчеркнул, что ждет его 15 мая в Турции.

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