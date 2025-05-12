Переговоры РФ и Украины в Турции — Трамп хочет приехать на встречу

Трамп может поехать на встречу Зеленского и Путина — условие
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность поездки в Стамбул (Турция) 15 мая на переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина. Он считает, что этот разговор может дать "хороший результат".
Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump українською".
Поедет ли Трамп в Стамбул на встречу Зеленского и Путина
Трамп ожидает, что Путин приедет на встречу украинской и российской делегаций в Стамбуле 15 мая. Общаясь с прессой в Белом доме, президент США отметил, что переговоры могут принести "хорошие результаты".
Он добавил, что может прилететь в Стамбул во время своего турне по Ближнему Востоку, если "что-то произойдет".
Напомним, российский диктатор 11 мая заявил, что он отказывается от предложенного Западом 30-дневного перемирия с 12 мая. В то же время он предлагает возобновить прямые переговоры с Украиной без всяких условий.
В то же время Владимир Зеленский согласился на переговоры с Путиным и подчеркнул, что ждет его 15 мая в Турции.
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