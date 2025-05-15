Переговори у Туреччині 15 травня — розклад зустрічей

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В Анкарі 15 травня розпочнеться офіційний візит президента Володимира Зеленського, де він зустрінеться зі своїм колегою Таїпом Ердоганом. Також відомо, що до Стамбула вже прибула делегація з Росії.

Кореспондентка Новини.LIVE з Анкари розповіла програму зустрічей в Туреччині на 15 травня.

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Розклад зустрічей у Туреччині 15 травня

Як відомо, попри початкові очікування щодо зустрічей у Стамбулі, офіційний візит президента розпочнеться в Анкарі, де заплановані переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Вже після обіду запланована конференція українського лідера.

Водночас у Стамбулі вже перебувають російські пропагандисти та, ймовірно, делегація РФ у зменшеному складі.

Чи прибула українська делегація для потенційних переговорів — наразі невідомо. ЗМІ припускають, що можуть стартувати переговори щодо 30-денного перемир’я, однак офіційного підтвердження поки немає. Інформаційна ситуація залишається напруженою та змінюється щогодини.

Нагадаємо, раніше у ЦПД повідомили, що Росія маніпулює часом переговорів та навмисне називає неправдиві години початку зустрічі.

Крім того, український президент назвав теми, які хоче обговорити з Путіним. Однак, швидше за все, російський диктатор не з'явиться на особисту зустріч в Стамбулі.