Зеленський сказав про що хоче поговорити з Путіним при зустрічі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним головними темами розмови для нього будуть повне припинення вогню та масштабний обмін полоненими за формулою "всіх на всіх". Також він висловився щодо санкцій.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Liberation.

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"Якщо я зустрінуся з ним, ми повинні вийти з політичною перемогою — припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним", — сказав Зеленський.

Він також визнав, що довіра між сторонами відсутня. Мовляв "росіяни не будуть довіряти українцям, і українці не будуть довіряти росіянам". Саме тому, на думку президента, будь-які домовленості можуть бути дієвими лише за участі сильного міжнародного посередника.

Зеленський підкреслив, що таким посередником може стати США, і додав, що участь американського президента Дональда Трампа у мирному процесі могла б мотивувати Путіна приїхати на переговори.

"Якщо Путін не приїде, це виглядатиме для нього як повна поразка", — зазначив глава держави.

Окремо Зеленський закликав до запровадження нових, жорсткіших санкцій проти РФ з боку США та Європейського Союзу.

Водночас говорячи про перспективи війни, президент визнав, що важко передбачити її тривалість, проте, зазначив, що Україна не витримає тривалої війни.

"Не десять років. Україна не витримає... Це дорого коштує для всіх — і для друзів, і для ворогів", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський висловився щодо того, чи буде він розмовляти з Дональдом Трампом в Стамбулі.

Крім того, Зеленський пояснив за яких умов проти Росії можуть запровадити нові санкції.