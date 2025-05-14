Зеленский сказал, о чем хочет поговорить с Путиным при встрече

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае личной встречи с президентом России Владимиром Путиным главными темами разговора для него будут полное прекращение огня и масштабный обмен пленными по формуле "всех на всех". Также он высказался относительно санкций.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Liberation.

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"Если я встречусь с ним, мы должны выйти с политической победой — прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-то подобным", — сказал Зеленский.

Он также признал, что доверие между сторонами отсутствует. Мол "россияне не будут доверять украинцам, и украинцы не будут доверять россиянам". Именно поэтому, по мнению президента, любые договоренности могут быть действенными только при участии сильного международного посредника.

Зеленский подчеркнул, что таким посредником может стать США, и добавил, что участие американского президента Дональда Трампа в мирном процессе могло бы мотивировать Путина приехать на переговоры.

"Если Путин не приедет, это будет выглядеть для него как полное поражение", — отметил глава государства.

Отдельно Зеленский призвал к введению новых, более жестких санкций против РФ со стороны США и Европейского Союза.

В то же время говоря о перспективах войны, президент признал, что трудно предсказать ее продолжительность, однако, отметил, что Украина не выдержит длительной войны.

"Не десять лет. Украина не выдержит... Это дорого стоит для всех — и для друзей, и для врагов", — сказал Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский высказался относительно того, будет ли он разговаривать с Дональдом Трампом в Стамбуле.

Кроме того, Зеленский объяснил при каких условиях против России могут ввести новые санкции.