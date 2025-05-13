Зеленський відповів, чи спілкуватиметься із Трампом у Туреччині

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи матиме розмову із президентом США Дональдом Трампом під час візиту до Туреччини. За словами лідера України, це залежатиме від графіка очільника Білого дому.

Про це глава держави сказав під час пресконференції 13 травня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Наразі президент Зеленський не знає, чи буде спілкуватися із Трампом віч-на-віч під час поїздки до Туреччини. За його словами, це залежить від графіка президента Америки.

Водночас, за його словами, він ще не говорив з лідером США після суботнього візиту європейських очільників до Києва. Проте були контакти на рівні представників глави Білого дому — Келлога, Рубіо, Віткоффа.

"Вони спілкуються з нашими представниками щодня, кілька разів на день. Думаю, ми матимемо більше контактів цими днями, але не знаю, чи буду я особисто спілкуватися з президентом Трампом", — сказав лідер України.

Зокрема, на питання про те, чи вважатиме Зеленський провалом, якщо після зустрічі в Туреччині не буде припинення вогню, він відповів — це означатиме, що РФ не готова до дипломатії.

Крім того, Зеленський сказав, що якщо Путін прилетить у Стамбул, а не в Анкару, то вони з президентом Таїпом Ердоганом також прибудуть туди.

Також президент України вважає, що 30-денне перемир'я не стане подарунком для російського диктатора, аби відновити сили.

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