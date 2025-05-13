Зеленский ответил, будет ли общаться с Трампом в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, будет ли разговаривать с президентом США Дональдом Трампом во время визита в Турцию. По словам лидера Украины, это будет зависеть от графика главы Белого дома.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции 13 мая, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Сейчас президент Зеленский не знает, будет ли общаться с Трампом с глазу на глаз во время поездки в Турцию. По его словам, это зависит от графика президента Америки.

В то же время, по его словам, он еще не говорил с лидером США после субботнего визита европейских руководителей в Киев. Однако были контакты на уровне представителей главы Белого дома — Келлога, Рубио, Уиткоффа.

"Они общаются с нашими представителями ежедневно, несколько раз в день. Думаю, мы будем иметь больше контактов в эти дни, но не знаю, буду ли я лично общаться с президентом Трампом", — сказал лидер Украины.

В частности, на вопрос о том, будет ли считать Зеленский провалом, если после встречи в Турции не будет прекращения огня, он ответил — это будет означать, что РФ не готова к дипломатии.

Кроме того, Зеленский сказал, что будет, если Путин прилетит в Стамбул, а не в Анкару: они с президентом Тайипом Эрдоганом также прибудут туда.

Также президент Украины считает, что 30-дневное перемирие не станет подарком для российского диктатора, чтобы восстановить силы.

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