Зеленський анонсував нові санкції проти Росії — коли їх запровадять

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський назвав термін, коли запровадять нові санкції проти Росії. За його словами, обмеження можуть оголосити в середині травня або наприкінці місяця.

Про це український лідер сказав на пресконференції у вівторок, 13 травня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Санкції проти Росії

Зеленський зазначив, що введення нових санкцій проти Росії залежить від того, коли відбудеться засідання країн Європи.

"Я хотів би, щоби пакет був мінімум на тому самому рівні, на якому зараз є пропозиція у Конгресі від Ліндсі Грема щодо санкцій по енергетиці, по банківській системі. Там сильний пакет", — зауважив глава держави.

За його словами, якщо Європа до свого пакета може додати аналоги сильних кроків Сполучених Штатів Америки, то Україна була б вдячна.

"Це передусім важливо, не пакет заради пакета, а сильний пакет, який буде впливати ще на економіку Росії", — додав український лідер.

Нагадаємо, премʼєр Польщі Дональд Туск анонсував нові санкції проти Росії, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню.

Раніше Зеленський повідомляв, що ЄС готує 17-й пакет санкцій проти РФ. Обмеження будуть спрямовані на енергетичний та банківський сектори.

Реклама