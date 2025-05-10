Туск заявив про ефективність санкцій проти Росії та анонсував нові обмеження

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Польський премʼєр-міністр Дональд Туск наголосив на дієвості санкцій проти Росії. Крім того, він анонсував нові обмеження, якщо Москва не погодиться припинити вогонь.

Про це Дональд Туск сказав на пресконференції після "Коаліції рішучих" у Києві у суботу, 10 травня.

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Санкції проти Росії

Туск зазначив, що політика санкцій дала результати у неможливості РФ перемогти у війні проти України.

"У зв'язку з цим я відкидаю цю логіку і таке думання, що санкції нічого не дали. Санкції виявилися ключовим методом обмеження можливостей Росії. Ситуація Росії сьогодні складніша, ніж Путін і пропаганда Кремля це показують. Отже, утримання і там, де це можливо, підсилення санкцій буде безперечно працювати і дасть результат", — наголосив він.

За його словами, обмеження працюють. Туск каже, якби не вони, то ситуація була б гіршою. Крім того, він зазначив, що ті, хто стверджує, що санкції не діють, так свідомо або несвідомо грає на користь припинення їх.

Премʼєр Польщі наголосив, що політика санкцій вимагає послідовності, терпіння і єдності всього блоку держав, який підтримує Україну.

"Ми розмовляли попередньо з американською стороною про різного роду санкції… Для нас найважливішим є те, щоб рішення про готовність інтенсифікувати санкції мало єдину позицію всіх держав без винятку — США, вся "Коаліція охочих", а також всі присутні тут… Я давно не бачив так однозначної позиції в цьому питанні", — зауважив він.

Водночас Туск каже, що санкції багато коштують, а їх впровадження не є легким. Однак він анонсував нові обмеження, якщо РФ не погодиться на припинення вогню на 30 днів.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що ЄС запровадить нові санкції проти Росії, якщо Москва не погодиться на перемирʼя.

А Президент Франції Еммануель Макрон у Києві наголосив, що найкращою гарантією безпеки для України є потужна армія.