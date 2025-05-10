Туск заявил об эффективности санкций против России и анонсировал новые ограничения

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Польский премьер-министр Дональд Туск отметил действенность санкций против России. Кроме того, он анонсировал новые ограничения, если Москва не согласится прекратить огонь.

Об этом Дональд Туск сказал на пресс-конференции после "Коалиции решительных" в Киеве в субботу, 10 мая.

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Санкции против России

Туск отметил, что политика санкций дала результаты в невозможности РФ победить в войне против Украины.

"В связи с этим я отвергаю эту логику и такое мышление, что санкции ничего не дали. Санкции оказались ключевым методом ограничения возможностей России. Ситуация России сегодня сложнее, чем Путин и пропаганда Кремля это показывают. Итак, содержание и там, где это возможно, усиление санкций будет бесспорно работать и даст результат", — подчеркнул он.

По его словам, ограничения работают. Туск говорит, если бы не они, то ситуация была бы хуже. Кроме того, он отметил, что те, кто утверждают, что санкции не действуют, так сознательно или бессознательно играет в пользу их прекращения.

Премьер Польши подчеркнул, что политика санкций требует последовательности, терпения и единства всего блока государств, который поддерживает Украину.

"Мы разговаривали предварительно с американской стороной о разного рода санкциях... Для нас самым важным является то, чтобы решение о готовности интенсифицировать санкции имело единую позицию всех государств без исключения — США, вся "Коалиция желающих", а также все присутствующие здесь... Я давно не видел так однозначной позиции в этом вопросе", — отметил он.

В то же время Туск говорит, что санкции много стоят, а их внедрение не является легким. Однако он анонсировал новые ограничения, если РФ не согласится на прекращение огня на 30 дней.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ЕС введет новые санкции против России, если Москва не согласится на перемирие.

А Президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве отметил, что лучшей гарантией безопасности для Украины является мощная армия.