Переговори в Стамбулі 15 травня — РФ маніпулює часом

Голова делегації РФ в Стамбулі Володимир Мединський. Фото: росЗМІ

Російська делегація на чолі з помічником диктатора Володимиром Мединським 15 травня прибула до Стамбула. Однак росіяни закидають у медіа інформацію про неправдивий час початку переговорів.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в Telegram.

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Коваленко розповів, що росіяни закидають у медіа брехню про "початок перемовин в Туреччині" о 10:00 (за часом по Москві). Він наголосив, що це не відповідає дійсності, адже такий час не був запланований.

"Не виключено, що росіяни просто хочуть маніпулювати темою перемовин. Бо вже їх пропагандисти пишуть, що "перемовини потрібні всім, окрім України". На це і розрахунок", — йдеться у повідомленні.

Керівник ЦПД наголосив, що насправді рух до миру непотрібний лише Росії, яка усіляко уникає припинення вогню на 30 днів, нормального діалогу та ще й поширює фейки.

Скриншот допису Андрія Коваленка

Зазначимо, що росЗМІ повідомляли, що делегація РФ вже прибула до Стамбула на переговори. Літак з представниками Росії вранці приземлився в аеропорту Ататюрка.

Переговори з українською стороною відбудуться у резиденції президента Туреччини у палаці Долмабахче на березі Босфору.

Нагадаємо, раніше Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів у Стамбулі. Однак наразі невідомо, чи приїде він на особисту зустріч із Зеленським.

А український президент назвав теми, які хоче обговорити з Путіним. Зокрема, йдеться про обмін полоненими.