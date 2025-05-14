Переговори в Стамбулі - стало відомо, хто представить Росію

Володимир Путін. Фото: REUTERS

У середу, 14 травня, президент Росії Володимир Путін підписав розпорядження, яке затверджує склад делегації Російської Федерації для переговорів з Україною у Стамбулі. У документі зазначено, що головою делегації призначено Володимира Мединського, помічника Президента Російської Федерації.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Склад делегації РФ. Фото: росЗМІ

Що відомо про представників РФ на зустрічі у Стамбулі

Склад делегації:

Володимир Мединський — помічник Президента Російської Федерації (глава делегації);

Михайло Галузін — заступник Міністра закордонних справ Російської Федерації (член делегації);

Ігор Костюков — начальник Головного управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації (член делегації);

Олександр Фомін — заступник Міністра оборони Російської Федерації (член делегації).

Склад експертів:

Олександр Зорін — перший заступник начальника інформаційного управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації;

Олена Подобрєєвська — заступник начальника Управління Президента Російської Федерації з державної політики у гуманітарній сфері;

Олександр Поліщук — директор Другого департаменту країн СНД МЗС Росії;

Валерій Шевцов — заступник начальника Головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Росії.

Таким чином згідно з документом Путін особисто не братиме участі в переговорах із Зеленським.

Нагадаємо, після того, як РФ заявила про необхідність проведення прямих переговорів у Туреччині, Президент України Володимир Зеленський зазначив, що 15 травня він чекатиме Володимира Путіна в Стамбулі.

Також президент США Дональд Трамп може взяти участь у переговорах. Володимир Зеленський висловив підтримку цій ідеї, зазначивши, що це може значно вплинути на ситуацію.