Переговори в Стамбулі - стало відомо, хто представить Росію

Путін затвердив склад делегації РФ для перемовин у Стамбулі
У середу, 14 травня, президент Росії Володимир Путін підписав розпорядження, яке затверджує склад делегації Російської Федерації для переговорів з Україною у Стамбулі. У документі зазначено, що головою делегації призначено Володимира Мединського, помічника Президента Російської Федерації.
Про це повідомляють росЗМІ.
Що відомо про представників РФ на зустрічі у Стамбулі
Склад делегації:
- Володимир Мединський — помічник Президента Російської Федерації (глава делегації);
- Михайло Галузін — заступник Міністра закордонних справ Російської Федерації (член делегації);
- Ігор Костюков — начальник Головного управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації (член делегації);
- Олександр Фомін — заступник Міністра оборони Російської Федерації (член делегації).
Склад експертів:
- Олександр Зорін — перший заступник начальника інформаційного управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації;
- Олена Подобрєєвська — заступник начальника Управління Президента Російської Федерації з державної політики у гуманітарній сфері;
- Олександр Поліщук — директор Другого департаменту країн СНД МЗС Росії;
- Валерій Шевцов — заступник начальника Головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Росії.
Таким чином згідно з документом Путін особисто не братиме участі в переговорах із Зеленським.
Нагадаємо, після того, як РФ заявила про необхідність проведення прямих переговорів у Туреччині, Президент України Володимир Зеленський зазначив, що 15 травня він чекатиме Володимира Путіна в Стамбулі.
Також президент США Дональд Трамп може взяти участь у переговорах. Володимир Зеленський висловив підтримку цій ідеї, зазначивши, що це може значно вплинути на ситуацію.
Читайте Новини.LIVE!