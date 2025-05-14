Переговоры в Стамбуле - стало известно, кто представит Россию

Владимир Путин. Фото: REUTERS

В среду, 14 мая, президент России Владимир Путин подписал распоряжение, утверждающее состав делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной в Стамбуле. В документе указано, что главой делегации назначен Владимир Мединский, помощник Президента Российской Федерации.

Об этом сообщают росСМИ.

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Что известно о представителях РФ на встрече в Стамбуле

Состав делегации:

Владимир Мединский —помощник Президента Российской Федерации (глава делегации);

Михаил Галузин — заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации);

Игорь Костюков — начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (член делегации);

Александр Фомин — заместитель Министра обороны Российской Федерации (член делегации).

Состав экспертов:

Александр Зорин — первый заместитель начальника информационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;

Елена Подобреевская — заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере;

Александр Полищук — директор Второго департамента стран СНГ МИД России;

Валерий Шевцов — заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.

Таким образом, согласно документу Путин лично не будет участвовать в переговорах с Зеленским.

Напомним, после того, как РФ заявила о необходимости проведения прямых переговоров в Турции, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что 15 мая он будет ждать Владимира Путина в Стамбуле.

Также президент США Дональд Трамп может принять участие в переговорах. Владимир Зеленский выразил поддержку этой идее, отметив, что это может значительно повлиять на ситуацию.