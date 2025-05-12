Присутність Трампа на переговорах у Стамбулі — реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підтримав присутність лідера США Дональда Трампа на переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним у Стамбулі 15 травня. Він вважає, що це може багато змінити.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram 12 травня.

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Присутність Трампа на переговорах у Стамбулі

"Чув щойно заяву Президента Трампа. Дуже важливі слова. Я підтримав його ідею про повне й безумовне припинення вогню — достатньо тривале, щоб дати основу дипломатії. І ми цього хочемо, ми готові забезпечити тишу зі свого боку", — йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський наголосив, що підтримав американського лідера з ідеєю прямих переговорів з Путіним. Український президент сказав відкрито, що готовий до зустрічі, буде в Туреччині та сподівається, що росіяни не будуть уникати цього діалогу віч-на-віч.

Глава держави зазначив, що присутність Трампа на цій зустрічі — правильна ідея, яка може багато чого змінити.

"Президент Ердоган справді може прийняти зустріч на найвищому рівні. Дякую всім, хто допомагає", — висловив вдячність Володимир Зеленський.

Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, раніше Зеленський погодився на прямі переговори з Путіним і сказав, що чекатиме його у Стамбулі 15 травня.

Російський диктатор 11 травня запропонував Україні відновити прямі переговори у Туреччині.

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