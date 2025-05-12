Присутствие Трампа на переговорах в Стамбуле — реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал присутствие лидера США Дональда Трампа на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая. Он считает, что это может многое изменить.

Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram 12 мая.

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Присутствие Трампа на переговорах в Стамбуле

"Слышал только что заявление Президента Трампа. Очень важные слова. Я поддержал его идею о полном и безусловном прекращении огня — достаточно длительное, чтобы дать основу дипломатии. И мы этого хотим, мы готовы обеспечить тишину со своей стороны", — говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский отметил, что поддержал идею американского лидера о прямых переговоров с Путиным. Украинский президент сказал открыто, что готов к встрече, будет в Турции и надеется, что россияне не будут избегать этого диалога с глазу на глаз.

Глава государства отметил, что присутствие Трампа на этой встрече — правильная идея, которая может многое изменить.

"Президент Эрдоган действительно может принять встречу на самом высоком уровне. Спасибо всем, кто помогает", — выразил благодарность Владимир Зеленский.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Напомним, ранее Зеленский согласился на прямые переговоры с Путиным и сказал, что будет ждать его в Стамбуле 15 мая.

Российский диктатор 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры в Турции.

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