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Россия манипулирует временем переговоров в Турции — реакция ЦПД

15 мая 2025 09:21
Карина Приходько - Редактор
Переговоры в Стамбуле 15 мая — РФ манипулирует временем
Глава делегации РФ в Стамбуле Владимир Мединский. Фото: росСМИ
Карина Приходько - Редактор

Российская делегация во главе с помощником диктатора Владимиром Мединским 15 мая прибыла в Стамбул. Однако россияне забрасывают в медиа информацию о ложном времени начала переговоров.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

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Коваленко рассказал, что россияне забрасывают в медиа ложь о "начале переговоров в Турции" в 10:00 (по Москве). Он подчеркнул, что это не соответствует действительности, ведь такое время не было запланировано.

"Не исключено, что россияне просто хотят манипулировать темой переговоров. Потому что уже их пропагандисты пишут, что "переговоры нужны всем, кроме Украины". На это и расчет", — говорится в сообщении.

Руководитель ЦПД подчеркнул, что на самом деле движение к миру не нужно только России, которая всячески избегает прекращения огня на 30 дней, нормального диалога и еще и распространяет фейки.

Маніпуляції Росії про переговори
Скриншот сообщения Андрея Коваленко

Отметим, что росСМИ сообщали, что делегация РФ уже прибыла в Стамбул на переговоры. Самолет с представителями России утром приземлился в аэропорту Ататюрка.

Переговоры с украинской стороной состоятся в резиденции президента Турции во дворце Долмабахче на берегу Босфора.

Напомним, ранее Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров в Стамбуле. Однако пока неизвестно, приедет ли он на личную встречу с Зеленским.

А украинский президент назвал темы, которые хочет обсудить с Путиным. В частности, речь идет об обмене пленными.

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