Переговоры в Турции 15 мая — расписание встреч

Переговоры о мире в Стамбуле — расписание встреч Украины и РФ
В Анкаре 15 мая начнется официальный визит президента Владимира Зеленского, где он встретится со своим коллегой Тайипом Эрдоганом. Также известно, что в Стамбул уже прибыла делегация из России.
Корреспондентка Новини.LIVE из Анкары рассказала программу встреч в Турции на 15 мая.
Расписание встреч в Турции 15 мая
Как известно, несмотря на первоначальные ожидания относительно встреч в Стамбуле, официальный визит президента начнется в Анкаре, где запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Уже после обеда запланирована конференция украинского лидера.
В то же время в Стамбуле уже находятся российские пропагандисты и, вероятно, делегация РФ в уменьшенном составе.
Прибыла ли украинская делегация для потенциальных переговоров — пока неизвестно. СМИ предполагают, что могут стартовать переговоры о 30-дневном перемирии, однако официального подтверждения пока нет. Информационная ситуация остается напряженной и меняется каждый час.
Напомним, ранее в ЦПД сообщили, что Россия манипулирует временем переговоров и умышленно называет ложные часы начала встречи.
Кроме того, украинский президент назвал темы, которые хочет обсудить с Путиным. Однако, скорее всего, российский диктатор не появится на личную встречу в Стамбуле.
Читайте Новини.LIVE!