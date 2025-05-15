Переговоры в Турции 15 мая — расписание встреч

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В Анкаре 15 мая начнется официальный визит президента Владимира Зеленского, где он встретится со своим коллегой Тайипом Эрдоганом. Также известно, что в Стамбул уже прибыла делегация из России.

Корреспондентка Новини.LIVE из Анкары рассказала программу встреч в Турции на 15 мая.

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Расписание встреч в Турции 15 мая

Как известно, несмотря на первоначальные ожидания относительно встреч в Стамбуле, официальный визит президента начнется в Анкаре, где запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Уже после обеда запланирована конференция украинского лидера.

В то же время в Стамбуле уже находятся российские пропагандисты и, вероятно, делегация РФ в уменьшенном составе.

Прибыла ли украинская делегация для потенциальных переговоров — пока неизвестно. СМИ предполагают, что могут стартовать переговоры о 30-дневном перемирии, однако официального подтверждения пока нет. Информационная ситуация остается напряженной и меняется каждый час.

Напомним, ранее в ЦПД сообщили, что Россия манипулирует временем переговоров и умышленно называет ложные часы начала встречи.

Кроме того, украинский президент назвал темы, которые хочет обсудить с Путиным. Однако, скорее всего, российский диктатор не появится на личную встречу в Стамбуле.