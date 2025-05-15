Переговоры в Турции 15 мая — Трамп не ждал визита Путина

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ждал визита российского диктатора Владимира Путина в Стамбул на переговоры. По словам американского лидера, зачем ехать, если его там нет.

Об этом сообщает Telegram-канал Donald Trump на украинском языке.

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Заявление Трампа об отсутствии Путина на переговорах

Сейчас Дональд Трамп находится с визитом в Катаре. На пресс-конференции он высказался о переговорах Украины и РФ в Стамбуле, а также отреагировал на отсутствие Путина.

"На самом деле я сказал: "Зачем ему ехать, если я не поеду?" Потому что я не собирался ехать. Я не собирался ехать. Я бы поехал, но не планировал этого. И я сказал, что не думаю, что он поедет, если я не поеду", — сказал президент США.

Напомним, 14 мая Трамп заявил, что рассматривает возможность встречи с Путиным в Стамбуле. Он считал, что этот разговор может дать "хороший результат".

Владимир Зеленский положительно отреагировал на такое заявление и сказал, что присутствие Трампа может многое изменить.

Однако уже ночью 15 мая в Белом доме заявили, что Трамп не поедет в Стамбул. Такая возможность рассматривалась ранее, но планы изменились.

Сейчас президент США начал турне по трем странам Ближнего Востока. В этих странах он намерен совместить национальные экономические интересы США со своей личной целью — заключением бизнес-сделок.