Трамп відвідає три країни Близького Сходу — що відомо про візит

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Цього тижня лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відвідає три країни Близького Сходу. Йдеться про Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати.

Про це повідомляє AP у понеділок, 12 травня.

Реклама

Читайте також:

Трамп відвідає Близький Схід

Лідер США зосередиться на трьох державах, багатих на енергоресурси, де плануються або працюють плануються об’єкти нерухомості під його брендом.

У цих країнах він має намір поєднати національні економічні інтереси США зі своєю особистою метою — укладенням бізнес-угод.

"Це його щасливе місце", — сказав старший віцепрезидент вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Нагадаємо, Трамп стверджує, що запобіг ймовірній ядерній війні між Індією та Пакистаном, скориставшись можливістю запропонувати їм торгівельні відносини зі США.

Крім того, лідер Штатів розглядає можливість візиту до Туреччини 15 травня на переговори українського лідера Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна.

Реклама